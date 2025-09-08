Operai al lavoro in via Duca degli Abruzzi

TERMOLI. In via Duca degli Abruzzi cantiere a cielo aperto, con operai e mezzi al lavoro per rispettare la tabella di marcia.

Le recinzioni arancioni delimitano l’area interessata, segnalando chiaramente le zone interdette alla sosta e al transito. I residenti e i pendolari sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare con anticipo i propri spostamenti, soprattutto nelle ore di punta. L’intervento, oltre a risolvere le criticità legate al deterioramento del fondo stradale, mira a migliorare la sicurezza e la percorribilità della via, spesso soggetta a ristagni d’acqua e buche che mettono a rischio veicoli e pedoni.

L’asfaltatura dovrebbe essere completata entro pochi giorni, restituendo alla comunità una strada finalmente all’altezza delle sue esigenze.