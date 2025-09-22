Ordine degli avvocati: «Condanniamo la barbarie israeliana nei territori palestinesi»

CAMPOBASSO. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Campobasso, nella delibera consiliare del 20 settembre 2025, ha espresso una ferma condanna dell’azione militare del Governo israeliano nei territori di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est.

La decisione del Consiglio fa riferimento al parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 19 luglio 2024, alle ordinanze della stessa Corte del 26 gennaio, 28 marzo e 24 maggio 2024, e al rapporto della Commissione internazionale indipendente dell’ONU del 16 settembre 2025 sull’inchiesta nei territori palestinesi occupati, le cui conclusioni e raccomandazioni sono pienamente condivise.

Il Consiglio sottolinea come l’azione militare israeliana abbia provocato indiscriminatamente vittime tra civili, operatori umanitari, giornalisti e personale sanitario, configurando una grave violazione del diritto internazionale umanitario e contravvenendo alla Convenzione ONU per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio del 9 dicembre 1948.

Gli avvocati, in quanto giuristi e operatori del diritto, non possono rimanere indifferenti rispetto alla situazione nei territori palestinesi occupati. Il Consiglio ritiene quindi necessaria una presa di posizione istituzionale dell’Avvocatura.

La delibera auspica la cessazione immediata di tutte le operazioni militari, anche per facilitare il rilascio degli ostaggi israeliani sequestrati durante l’azione terroristica del 7 ottobre 2023, e invita tutte le istituzioni e organismi internazionali a garantire il ripristino e l’accesso agli aiuti umanitari nei territori palestinesi.