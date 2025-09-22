Ospedale sicuro: il progetto Pnrr “work in progress”

TERMOLI. San Timoteo verso la svolta: affidata la verifica della progettazione esecutiva per l’“Ospedale Sicuro”

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di riqualificazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Con il provvedimento dirigenziale n. 132 dell’11 settembre 2025, l’Asrem ha ufficialmente affidato alla società di ingegneria Bimdis Srl, con sede a Ripalimosani, il servizio di verifica della progettazione esecutiva dell’intervento “Ospedale Sicuro di Termoli”. L’incarico, conferito tramite trattativa diretta sulla piattaforma Mepa, ha un valore complessivo di 91.497,11 euro.

L’intervento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Missione 6 Salute, componente M6C2 – dedicata all’innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Obiettivo: rendere la struttura termolese più sicura, sostenibile e tecnologicamente avanzata.

Il progetto, frutto di una pianificazione condivisa tra Ministero della Salute, Regione Molise, Invitalia e i professionisti incaricati, ha già superato diverse fasi di validazione e contrattualizzazione. L’affidamento della verifica rappresenta ora un passaggio decisivo verso l’avvio dei lavori, che interesseranno direttamente l’edificio ospedaliero.

Tra gli interventi previsti: miglioramento della sicurezza sismica, efficientamento energetico e digitalizzazione dei servizi sanitari. Un investimento che promette ricadute concrete per pazienti, operatori e cittadini, in linea con gli obiettivi di resilienza e sostenibilità promossi dal Pnrr.