Palazzo D’Aimmo cancella il Rendiconto regionale 2023

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale, presieduto dal suo presidente Quintino Pallante, nella seduta di questa mattina ha approvato con voto espresso a maggioranza (con una astensione) il disegno di legge n. 76 di iniziativa della Giunta regionale che abroga legge 27 dicembre 2024, n.11 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023).
Ha illustrato all’Aula l’atto legislativo il relatore, Roberto Di Pardo, presidente della Prima commissione permanente che ha svolto l’istruttoria sulla dl esprimendone in merito parere favorevole.
Sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri, Fanelli, Romano, Greco, Facciolla, Di Pardo e l’assessore Cefaratti.
L’iniziativa legislativa -si specificava nella deliberazione proposizione del provvedimento della Giunta regionale al Consiglio – è scaturente dalla presa d’atto delle motivazioni espresse nella sentenza n. 12/2025/Delc della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in speciale composizione. Parimenti l’Esecutivo nel proporre il testo del Ddl all’Assemblea prende atto che la legge regionale 27 dicembre 2024, n. 11, relativa al “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023”, era stata approvata in assenza dell’obbligatorio giudizio di parificazione da parte della Sezione Regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti. Tale condizione -si leggeva sempre nell’atto deliberativo- costituisce, tuttora, impedimento giuridico alla definizione dello stesso giudizio di parificazione sul medesimo Rendiconto generale 2023.
Di qui la proposta della Giunta al Consiglio di abrogare detta legge regionale del 27 dicembre 2024, n. 11, presentata -si specificava, infine, nella delibera giuntale- al fine di rimuovere ogni ostacolo alla definizione del giudizio in ordine alla parificazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023.