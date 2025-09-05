Pap Test, mammografie e screening: domani il camper Lilt in piazza del Papa

TERMOLI. Spazio a Pap Test ed HPV, ma anche alle mammografie e alla distribuzione di kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci, domattina, 6 settembre 2025, in Piazza del Papa a Termoli. Una giornata di prevenzione oncologica che vede in campo l’Asrem e il Camper ambulatorio della LILT.

Si ricorda che il programma di prevenzione secondaria della neoplasia della mammella interessa le donne residenti in Molise, tra i 50 e i 69 anni, che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma di screening regionale negli ultimi 24 mesi. Tuttavia, anche chi non sia stato raggiunto da alcuna comunicazione, e negli ultimi due anni non abbia effettuato il controllo, potrà usufruire della prestazione recandosi alla postazione mobile.

Lo screening della cervice uterina è rivolto a tutte le donne dai 25 ai 29 anni (Pap Test ogni tre anni) e dai 30 ai 64 anni (HPV ogni 5 anni) risultate negative al precedente controllo.

Per la prevenzione del colon-retto, i kit verranno distribuiti a uomini e donne di età compresa tra i 50 e 69 anni.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il call center 0874 1866000 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, e il sabato dalle 9.00 alle 12.00, oppure scrivere una mail all’indirizzo screening.oncologici@asrem.molise.it, o chiamare i numeri 0874 409160 – 0874 409449 – 0874 409249 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.