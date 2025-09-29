Parco comunale a tappe assieme agli “Amici Alberi”

TERMOLI. Nel pomeriggio dell’ultima domenica di settembre, presso il Parco Comunale, in tanti i partecipanti alla terza edizione del tour “Amici Alberi”, promosso dal comitato Più alberi, c’erano anche i volontari di Ambiente Basso Molise. Per la prima volta, l’iniziativa è stata proposta in versione autunnale, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla conoscenza e alla tutela del patrimonio arboreo urbano.

Il ritrovo è avvenuto alle ore 15:30 presso la grande quercia situata nel parcheggio lato area cani. Da lì ha preso il via una passeggiata lenta e accessibile a tutti, della durata di circa 90 minuti, articolata in dieci tappe. Ogni sosta è stata dedicata a un albero specifico, raccontato da un “narratore” che ha illustrato ai partecipanti le peculiarità botaniche, le curiosità storiche e il valore ecologico di ciascuna specie.

Il percorso si è concluso all’interno del parco, nei pressi dell’area giochi, dove è stata organizzata una caccia al tesoro e un laboratorio creativo rivolto ai bambini. Numerose famiglie hanno aderito all’invito di portare un telo e uno spuntino, trasformando il prato in uno spazio conviviale per la merenda all’aperto.

L’iniziativa, gratuita e ben partecipata, ha visto la presenza di cittadini di diverse fasce d’età, accomunati dall’interesse per l’ambiente e dalla volontà di riscoprire il valore degli alberi come elementi identitari del paesaggio urbano. Lo staff del comitato ha concluso il pomeriggio offrendo informazioni sulle attività future, raccogliendo adesioni e proponendo piccoli articoli di merchandising a sostegno delle prossime piantumazioni.

«Vi aspettiamo con entusiasmo alle prossime iniziative», hanno dichiarato gli organizzatori, soddisfatti per la riuscita dell’evento e per l’attenzione dimostrata dalla comunità.