Parte l’anno scolastico, il saluto del sindaco Balice

TERMOLI. La prima campanella dell’anno è sempre un momento da ricordare, una emozione tutta da vivere con tutti i compagni di scuola. É l’inizio di una nuova stagione fatta di sogni, emozioni e speranze per tutti coloro che varcheranno la porta del proprio istituto scolastico.

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Termoli Nico Balice ha voluto rivolgere un saluto e un sentito in bocca al lupo ad alunni, dirigenti scolastici, insegnanti, docenti, a tutto il personale e alle famiglie che in questi mesi seguiranno i propri ragazzi nel percorso scolastico.

“Cari studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, personale e famiglie, l’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento speciale e carico di emozioni. Come Sindaco della nostra comunità, desidero rivolgere a tutti voi un augurio sincero per un anno ricco di crescita, impegno e soddisfazioni. La scuola è il cuore pulsante del nostro futuro: proprio a scuola si costruisce la società del domani. A voi, care ragazze e cari ragazzi, auguro di affrontare questo nuovo percorso con curiosità, tanta passione e responsabilità. Ogni giorno è un’occasione per imparare qualcosa di nuovo. Agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va il mio più profondo ringraziamento per il lavoro prezioso che svolgete e svolgerete con dedizione e professionalità. Alle famiglie, infine, rivolgo un pensiero di vicinanza e collaborazione. Solo insieme, istituzioni, scuola e famiglie, possiamo garantire un’educazione completa e serena ai nostri ragazzi.

Buon anno scolastico a tutti!”.