Partito comunista lavoratori: «Anche il Molise a sostegno di Gaza»

TERMOLI. «L’ulteriore salto dell’offensiva genocida dello Stato sionista con l’invasione di Gaza impone una più ampia mobilitazione a sostegno della resistenza palestinese, oltre la pur giusta e importante iniziativa della Sumud Flotilla, anche per la stessa protezione della flotilla dalle minacce omicide di Israele.

Il salto della mobilitazione, anche dal Molise, passa per l’ingresso del movimento dei lavoratori nella lotta con lo sciopero generale combinato col blocco totale di ogni traffico portuale o aereo con Israele.

Solo l’azione diretta, radicale, di massa del movimento operaio può incidere sui rapporti di forza, colpire materialmente lo Stato sionista e aiutare la resistenza palestinese.

È un’esigenza che si pone in ogni paese, su scala europea e su scala mondiale.

Per questo, anche dal Molise, sostenendo tutte le iniziative di lotta a sostegno della Palestina, riproponiamo in ognuna di queste l’esigenza decisiva del più ampio sciopero generale, unitario, radicale, di massa contro lo Stato sionista e la sua barbarie genocida; contro tutti gli imperialismi vecchi e nuovi che lo sostengono o ne sono complici; per un sostegno incondizionato alla resistenza palestinese; per una Palestina libera dal fiume al mare, laica, democratica, socialista, in un Medio Oriente socialista, libero dal sionismo, dall’imperialismo e dai regimi fascio-islamisti». Così il partito comunista dei lavoratori del Molise.