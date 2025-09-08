Partono lavori sul manto stradale in via Duca degli Abruzzi

TERMOLI. Partono lavori di rifacimento del manto stradale in via Duca degli Abruzzi, la strada laterale che costeggia la stazione, da tempo segnalata per le sue condizioni critiche e ormai degradate.
L’intervento, inizialmente previsto nei mesi estivi, è stato rinviato a settembre per evitare disagi durante il periodo di maggiore affluenza turistica e garantire una gestione più fluida del traffico cittadino. I lavori prenderanno avvio con il rialzo dei tombini, operazione preliminare necessaria per assicurare una corretta livellazione del nuovo asfalto.
A seguire, si procederà con la stesura del manto stradale, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e funzionalità a una via che rappresenta un punto nevralgico per la mobilità locale.
Durante l’esecuzione dell’intervento parcheggi temporaneamente limitati.
I lavori dovranno concludersi entro la settimana, prima della riapertura delle scuole.