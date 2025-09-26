Patente nautica ai Vigili del fuoco: il corso a Termoli

TERMOLI. Si è concluso oggi, con pieno successo, il Corso Regionale per il conseguimento della Patente Nautica di 1ª Categoria, rivolto ai Vigili del Fuoco dei Comandi Provinciali di Campobasso e Isernia. L’iniziativa, promossa nell’ambito della formazione specialistica per il soccorso in ambiente acquatico, ha visto la partecipazione di 14 discenti e 3 formatori esperti.

Il percorso didattico si è articolato in due settimane di intensa attività, alternando lezioni teoriche in aula a esercitazioni pratiche in mare. Obiettivo del corso: abilitare gli operatori alla conduzione di mezzi nautici destinati agli interventi di emergenza, con particolare attenzione alla sicurezza, alla navigazione e alla gestione delle operazioni in contesti critici.

Gli esami finali si sono svolti nelle acque del litorale termolese, dove i candidati hanno dimostrato competenza e padronanza delle manovre richieste, superando le prove con il massimo dei voti. Un risultato che testimonia l’impegno e la preparazione del personale coinvolto, pronto ora ad operare con maggiore efficacia nelle situazioni di soccorso in ambito marittimo e fluviale

Il corso rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle capacità operative dei Vigili del Fuoco molisani, in linea con gli standard nazionali di formazione e con le esigenze del territorio.