Pd basso Molise per Gaza, «Due popoli, due Stati: questa è l’unica via possibile»

TERMOLI. Nel corso dell’ultima riunione della Direzione della Federazione PD del Basso Molise è stato approvato all’unanimità un documento di condanna delle gravi violazioni del diritto internazionale compiute dal Governo israeliano nei confronti della popolazione palestinese.

La Federazione condanna senza esitazioni l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha seminato morte e terrore tra i civili israeliani, ma allo stesso tempo denuncia con fermezza la sproporzione della reazione militare israeliana, che ha devastato Gaza causando decine di migliaia di vittime innocenti, la distruzione di scuole, ospedali, abitazioni e l’aggravarsi di una crisi umanitaria insostenibile.

Per il Partito Democratico del Basso Molise non ci sono zone grigie: la pace e la convivenza si costruiscono soltanto attraverso la prospettiva dei “due popoli, due Stati”. È questa l’unica via per garantire pace, sicurezza e dignità a israeliani e palestinesi, restituendo alla comunità internazionale un ruolo di garante della legalità e del rispetto dei diritti umani.

La Direzione della Federazione PD del Basso Molise rivolge un appello al Presidente della Regione Molise, al Presidente della Provincia di Campobasso e a tutti i Sindaci: facciano sentire la loro voce, approvino nei rispettivi Consigli atti di solidarietà con il popolo palestinese, sostengano la prospettiva dei due popoli e due Stati, si impegnino a promuovere momenti di sensibilizzazione e di informazione nelle comunità locali. La politica, anche a livello territoriale, ha il dovere di non rimanere in silenzio davanti a una tragedia di queste proporzioni.

La Federazione esprime inoltre pieno sostegno alla Global Sumud Flotilla, una rete internazionale di imbarcazioni civili che porta aiuti umanitari a Gaza e che negli ultimi giorni è stata oggetto di attacchi e intimidazioni in acque internazionali. La loro azione rappresenta la volontà di tanti popoli di non arrendersi all’indifferenza e all’ingiustizia.