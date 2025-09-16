Petacciato saluta Vittorio D’Annunzio: commozione e affetto ai funerali dell’82enne

PETACCIATO. Si sono svolti nel pomeriggio di domenica 14 settembre, nella chiesa di San Rocco, i funerali di Vittorio D’Annunzio, l’82enne trovato senza vita martedì scorso lungo la pista ciclabile di San Salvo Marina. La salma, rilasciata sabato dopo l’autopsia disposta dalla Procura di Vasto, è giunta in chiesa alle 16:15, accolta da un lungo applauso e da un silenzio carico di emozione. La comunità di Petacciato ha voluto stringersi attorno alla famiglia, testimoniando con una partecipazione numerosa e composta l’affetto e la stima che da sempre circondavano Vittorio. Presenti la moglie Anna, i figli Valentino ed Edwin, i nipoti Vittorio e Ginevra, insieme a parenti, amici e conoscenti, profondamente colpiti dalla scomparsa improvvisa dell’uomo.

Durante la cerimonia, il parroco ha ricordato la figura di Vittorio come quella di un uomo mite, riservato, ma sempre attento alla vita del paese.

La tragedia, avvenuta in un contesto familiare e sereno, ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Vittorio è stato colto da un malore improvviso mentre camminava, come era solito fare, lungo la pista ciclabile di San Salvo Marina. I soccorsi, giunti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’autopsia, eseguita presso il policlinico di Chieti, ha permesso il rilascio della salma e la celebrazione delle esequie, che si sono tenute nella dignità e nel raccoglimento.