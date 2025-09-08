Piano delle opere pubbliche: inseriti due progetti su sicurezza e ambiente

TERMOLI. Termoli, la Giunta approva la terza variazione al piano triennale delle opere pubbliche: due progetti strategici per sicurezza e ambiente

Due interventi mirati, uno dedicato alla sicurezza urbana e l’altro alla sostenibilità ambientale, entrano ufficialmente nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 del Comune di Termoli. La Giunta comunale, riunita il 4 settembre sotto la presidenza del sindaco Nicola Antonio Balice, ha approvato all’unanimità la terza variazione al piano, rendendo immediatamente esecutiva la delibera per rispettare le scadenze dei bandi ministeriali e regionali.

Il primo progetto riguarda la messa in sicurezza stradale e la gestione delle acque meteoriche nella zona autoportuale F5. L’intervento, del valore complessivo di 2,5 milioni di euro, sarà candidato al contributo del Ministero dell’Interno e mira a riqualificare l’area artigianale, migliorandone la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza.

Il secondo intervento guarda invece al contrasto al consumo di suolo: la Giunta ha deciso di candidare al bando regionale un progetto di rinaturalizzazione di un terreno comunale in via Bari, destinato a diventare un nuovo parco pubblico. Con un investimento di 170 mila euro (154 mila dalla Regione e 16 mila cofinanziati dal Comune), il piano prevede la bonifica dell’area degradata e la creazione di spazi verdi con alberi da frutto, siepi, prati e percorsi tematici. L’obiettivo è duplice: favorire la biodiversità e offrire ai cittadini nuove aree di socializzazione e attività all’aperto.

Entrambi i progetti avranno come Rup l’ingegnere Quintino Graziano, individuato sulla base delle competenze tecniche e dell’esperienza maturata.

Nella delibera si evidenzia come “questi interventi non solo rappresentino una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e qualità della vita, ma testimonino anche l’impegno dell’amministrazione a cogliere ogni opportunità di finanziamento per migliorare Termoli”.