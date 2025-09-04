Piazza gremita nel capoluogo a sostegno della Palestina

CAMPOBASSO. Per gli organizzatori é stata «Una straordinaria mobilitazione popolare a Campobasso. Centinaia di persone hanno partecipato al presidio organizzato in meno di 24 ore. Abbiamo la consapevolezza che questa straordinaria mobilitazione non è che l’inizio di una serie di iniziative che nei prossimi giorni bisogna organizzare. La prossima settimana (molto probabilmente al cinema Alfhaville) si terrà una assemblea per programmare insieme tutte le iniziative a sostegno della Global Sumud Flotilla ed essere pronti nell’eventualità che il governo terrorista di Israele attacchi la missione umanitaria di raccogliere l’invito dei portuali Genovesi e bloccare tutto anche nella nostra regione. Free Palestina».

Anche in Molise il Movimento 5 Stelle ha preso parte oggi al presidio, che si è tenuto in Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso, di sostegno alla Global Sumud Flotilla, l’iniziativa internazionale che proprio in queste ore salpa dalla Sicilia e dalla Tunisia con rotta verso Gaza.

«La Flotilla – dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Molise, Antonio Federico – rappresenta una risposta forte e pacifica alla tragedia che si consuma da mesi nella Striscia e che non solo porta beni di prima necessità alla popolazione, ma difende il diritto fondamentale alla vita e all’esistenza di un intero popolo.

Oggi da Campobasso e sabato prossimo lo faremo anche da Termoli – aggiunge Federico – vogliamo ribadire con forza che non possiamo restare indifferenti davanti a una crisi umanitaria di proporzioni enormi. La Flotilla è un segnale di speranza e di resistenza pacifica che chiama in causa la coscienza di tutti, cittadini e istituzioni».

La solidarietà del Movimento 5 Stelle anche in questo caso non si limita alle parole: infatti, il senatore Marco Croatti è a bordo delle imbarcazioni dirette a Gaza, per testimoniare di persona la necessità di rompere il silenzio e l’immobilismo della comunità internazionale.

Inoltre, grazie al fondo delle restituzioni parlamentari, il Movimento 5 Stelle ha già destinato un milione di euro per l’acquisto di beni essenziali destinati alla popolazione palestinese.