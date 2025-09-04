TERMOLI. Botta e risposta a livello politico e non solo, per l’Asrem non c’è stata alcuna interruzione degli interventi chirurgici all’ospedale San Timoteo di Termoli: «L’attività chirurgica programmata non ha subito alcuna “paralisi”. Il San Timoteo di Termoli sta gestendo sia le emergenze che gli interventi pianificati, riducendo soltanto le sedute a fronte della fruizione delle ferie o delle malattie del personale.

È importante sottolineare, poi, che non risulta manchevole alcun dispositivo funzionale all’erogazione delle prestazioni sanitarie, in particolare presso il reparto di Oculistica. I dispositivi assenti sono stati richiesti ma, in ogni caso, non è stata evidenziata alla Direzione Sanitaria del Presidio alcuna criticità relativa al mancato approvvigionamento.

Il presunto “buco” nel personale è un’altra affermazione allarmante. Nonostante la nota carenza di medici, non solo in Molise ma in tutta Italia, l’ospedale gestisce la turnazione del personale, tenendo conto di ferie e congedi, in modo tale da garantire le piene attività, comprese quelle delle sale operatorie

Quanto alle liste di attesa, tema centrale per l’intera sanità regionale, anche l’ospedale di Termoli si impegna costantemente per ridurle, offrendo ai pazienti un servizio efficiente e tempestivo».

Ha ribadito il direttore sanitario del San Timoteo, Pierpaolo Oriente: «L’ospedale è pienamente operativo, anzi, negli ultimi anni le attività sono state incrementate notevolmente, rispondendo con sempre più puntualità, alle esigenze di cura del territorio bassomolisano, e non solo».