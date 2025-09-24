Piogge e schiarite: il cielo resta capriccioso

TERMOLI. A Termoli l’autunno si presenta con un cielo capriccioso. La giornata di oggi, mercoledì 24 settembre, è segnata da nuvole e da qualche breve rovescio che non guasta del tutto il clima ancora mite, con temperature che oscillano intorno ai venticinque gradi. La Protezione Civile ha comunque diramato un’allerta gialla per temporali, segno che l’instabilità resta alta su tutta la regione.

Il resto della settimana seguirà lo stesso copione: schiarite e giornate più luminose si alterneranno a cieli grigi e piogge improvvise, con un graduale abbassamento delle temperature. Domenica si annuncia la giornata più instabile, quando le piogge potrebbero diventare più insistenti e le massime scenderanno attorno ai venti gradi.

Un inizio autunnale dunque tipico, che alterna i colori e la luce delle ultime giornate quasi estive ai primi segni di una stagione più fresca e piovosa, invitando i termolesi a non dimenticare l’ombrello ma a godersi comunque l’aria frizzante di settembre.