Pioggia di multe agli studenti che parcheggiano gli scooter in piazza Donatori di Sangue e insorgono le mamme

TERMOLI. Pioggia di multe ai ragazzi che si sono recati in scooter o motocicletta al liceo Scientifico e hanno sostato come da anni avviene in piazza Donatori di Sangue. Scatta il primo giorno di scuola la tolleranza zero da parte della Polizia municipale e le mamme non ci stanno.

In tre ci hanno contattato, ma a essere inviperite una ventina, secondo quanto ci è stato riferito.

«Al primo giorno di scuola il Comune regala multe ai ragazzi. A piazza Donatori di sangue i ragazzi del liceo scientifico che si sono recati a scuola con lo scooter sono stati multati perché hanno parcheggiato al di fuori delle strisce. I parcheggi sono insufficienti ed è ormai consuetudine per i ragazzi parcheggiare al di fuori delle strisce, perché comunque non si ostacola il traffico. Ragazzi minorenni che vanno a scuola… vergogna!», il commento di una delle madri. Altre sottolineano come si sia comunque per il rispetto delle regole e prima di stangare dei minorenni (per la gran parte) sarebbe stato opportuno avvisare e da domani, per chi non si attenesse, magari, intervenire.

Chat roventi per questa reprimenda che nessuno si aspettava, anche perché c’è chi rimarca che d’estate per i parcheggi selvaggi più volte è stata chiamata la Polizia locale in varie zone della città e mai sarebbe intervenuta. «Perché all’improvviso questo zelo, proprio contro ragazzi che vanno a scuola? Noi siamo per il rispetto delle regole, ma anche per il buon senso, che è mancato in questa occasione».