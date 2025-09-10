Pioggia, temporali e forte vento: scatta l’allerta gialla

TERMOLI. Un risveglio bagnato questa mattina per i molisani, come previsto dalle previsioni meteorologiche: a partire dalle prossime ore è atteso un repentino peggioramento del tempo su tutta la regione.

La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di criticità gialla valido per oggi, mercoledì 10 settembre, sull’intero territorio. Sono previste piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno in maniera più consistente le zone occidentali della regione, in particolare l’area collinare e montana.

Le temperature saranno in calo, con valori più freschi rispetto ai giorni scorsi, mentre i venti soffieranno da moderati a forti provenienti da sud-ovest. Il mare risulterà molto mosso al largo, rendendo prudente la navigazione costiera.

Gli esperti raccomandano di prestare attenzione agli spostamenti sulle strade, dove si possono verificare accumuli d’acqua e ridotta visibilità, e di seguire eventuali indicazioni dei comuni e della Protezione Civile per eventuali criticità locali.