Più “Vigili” e meno alibi per la tolleranza zero

TERMOLI. La settimana del ritorno a scuola ha acceso i riflettori sulla Polizia locale, tra “Nonni vigili” e multe agli studenti per scooter parcheggiati in piazza Donatori di Sangue. Le proteste degli automobilisti si sono scontrate con l’indignazione dei genitori, mentre sui social è esplosa la polemica.

Il vero nodo resta la carenza di agenti: solo una trentina, venti operativi, distribuiti su tre turni d’estate. Serve personale stagionale e una strategia efficace. Senza un organico adeguato, il pugno duro invocato rischia di essere inefficace. Intanto, si attendono i lavori a Pozzo Dolce e piazza Sant’Antonio per alleviare la cronica mancanza di parcheggi.

Emanuele Bracone