Plastic Free torna a “ripulire” la zona di Campomarino lido

CAMPOMARINO LIDO. Dopo la giornata di pulizia ambientale di ieri a Portocannone, oggi 14 settembre 2025 è stata la volta di Campomarino Lido, dove i volontari di Plastic Free sono tornati in azione con determinazione.

Il referente locale Giuliano Quacquaruccio sottolinea che l’associazione porta avanti una media di due interventi al mese solo in questa zona, spesso senza nemmeno pubblicare gli eventi: “L’impegno è costante, sappiamo benissimo che sconfiggere l’inciviltà è una battaglia difficile, ma la voglia di lasciare ai nostri figli e ai nipoti un pianeta migliore è talmente forte che andiamo avanti con fermezza e mai un passo indietro”.

Nonostante gli sforzi, oggi si è vissuto un momento di sconforto: in una piccola area già bonificata appena un mese fa, sono stati raccolti circa 160 kg di rifiuti.

Un dato che fa riflettere e che rilancia l’appello alle istituzioni: “Continuo a ripetere per l’ennesima volta che le istituzioni devono svolgere il loro dovere multando gli incivili, altrimenti non si va da nessuna parte”. Quacquaruccio ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i volontari che hanno dedicato due ore del proprio tempo per il bene collettivo, l’amministrazione comunale per il patrocinio e la ditta Cantoro per il recupero dei rifiuti.

Un gesto concreto che dimostra come la tutela dell’ambiente sia una responsabilità condivisa, fatta di piccoli grandi atti quotidiani e di una visione che guarda al futuro con coraggio e speranza.