Pnrr, Iorio: «Molise primo in Italia per le Case di Comunità, frutto di lavoro silenzioso e determinato»

LARINO. Il Molise si posiziona al primo posto in Italia per l’utilizzo dei fondi Pnrr destinati alle Case di Comunità, secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Un primato che, se sorprende la stampa, non stupisce chi ha lavorato con costanza e determinazione per superare le criticità iniziali.

“Lo avevo annunciato lo scorso luglio,” dichiara l’assessore al Coordinamento Pnrr Michele Iorio. “Abbiamo trovato una situazione stagnante e bloccata, ma grazie al sostegno del presidente della Giunta regionale, alla Direzione generale della Salute, all’intera struttura dirigenziale Asrem e agli Esperti Pnrr, siamo riusciti a individuare le cause e a mettere in campo le giuste soluzioni”.

Il lavoro dell’assessorato ha permesso di sbloccare interventi che rischiavano di essere abbandonati, anche a causa della volontà iniziale della struttura commissariale alla sanità di rinunciare ai fondi. “Abbiamo agito con discrezione, ma con fermezza” – prosegue Iorio – “e il nostro impegno è stato riconosciuto anche dal direttore dell’Ufficio di Monitoraggio dell’Unità di Missione del Ministero della Salute”.

Dal 25 luglio sono stati avviati i cantieri e nominati nuovi Responsabili Unici dei Procedimenti per garantire il monitoraggio costante dei lavori. “L’andamento degli appalti ci consente di affermare con certezza che il target sarà raggiunto entro il 30 giugno 2026.”

Larino è il primo esempio concreto, ma presto seguiranno anche Venafro, Isernia, Termoli, Bojano, Frosolone. Già avviati anche i lavori per gli Ospedali di Comunità di Larino e Venafro e le Centrali Operative Territoriali, con target già raggiunto.

“Il Molise sta contribuendo al successo nazionale del Pnrr”, conclude Iorio. “E lo stesso metodo è già in campo per affrontare le criticità di altri progetti in altre missioni. Continueremo a lavorare affinché i cittadini possano vedere risultati tangibili”.