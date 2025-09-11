Porto di Termoli, modifiche alla viabilità per lavori alla Capitaneria

TERMOLI. Il commissario straordinario Francesco Mastro, nominato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha disposto una modifica della viabilità portuale per consentire i lavori di adeguamento sismico e funzionale della sede logistica della Capitaneria di Porto di Termoli.

I lavori, affidati alla ditta I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali s.p.a. per conto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, avranno una durata presunta di 365 giorni. Le aree interessate dai cantieri saranno interdetti al passaggio pedonale e veicolare.

Ordinanza e prescrizioni

Secondo quanto previsto dall’Ordinanza n. 65/2023, prorogata con l’Ordinanza n. 66/2024, la ditta esecutrice dovrà:

Interdire fisicamente l’area mediante barriere, cartellonistica e personale di guardia;

mediante barriere, cartellonistica e personale di guardia; Garantire, dove necessario, un senso unico alternato per la viabilità portuale;

per la viabilità portuale; Consentire il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso e dei veicoli per disabili ;

; Ripristinare al termine dei lavori la segnaletica verticale e orizzontale eventualmente danneggiata o rimossa;

eventualmente danneggiata o rimossa; Conservare il provvedimento e renderlo esibibile alle autorità competenti.

Esenzioni e responsabilità

Sono esentati dai divieti i mezzi dell’Autorità di Sistema Portuale, della Capitaneria di Porto, delle Forze di Polizia, dei servizi di soccorso ed emergenza e il personale della ditta esecutrice.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione dei lavori. I contravventori saranno puniti secondo la legge vigente.