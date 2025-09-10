Porto di Termoli presente con l’Authority al Seatrade di Amburgo

TERMOLI. I sei porti dell’Adriatico meridionale – Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli – si presentano compatti e ambiziosi al Seatrade Europe di Amburgo, la più importante biennale europea dedicata al settore crocieristico marittimo e fluviale.

Lo stand di Assoporti è stato inaugurato con la partecipazione del commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, che ha sottolineato l’importanza di presentare al mondo delle crociere un sistema solido, integrato e orientato alla sostenibilità.

“Presentiamo al mondo delle crociere un Sistema, che comprende ben sei realtà, saldo e forte, che intende puntare sempre più sulle crociere – ha dichiarato Mastro – un settore che in Italia genera un impatto economico annuo di circa 14,7 miliardi di euro e sostiene quasi 100.000 posti di lavoro, confermandosi un vero e proprio volano per lo sviluppo territoriale”.

Durante la fiera, il team dell’Adspmam ha organizzato una serie di incontri con stakeholder nazionali e internazionali per illustrare le potenzialità dei porti coinvolti, dai progetti infrastrutturali in corso ai servizi offerti, fino alle dotazioni tecnologiche avanzate. Particolare attenzione è stata dedicata all’impegno concreto dell’Ente verso la sostenibilità ambientale, elemento distintivo della sua vision strategica. Tra le iniziative presentate spicca il “cold ironing”, ovvero l’elettrificazione delle banchine che consente alle navi da crociera e ro-ro/ro-pax di collegarsi alla rete elettrica terrestre e spegnere i motori durante la sosta, riducendo così le emissioni.

A questo si aggiungono i contributi derivanti dai progetti comunitari cui l’Ente ha aderito, rafforzando il ruolo dei porti come attori protagonisti della transizione ecologica. Anche Termoli, con il suo porto in espansione e il fascino autentico della costa molisana, si inserisce pienamente in questa strategia, proponendosi come destinazione crocieristica sostenibile e attrattiva per compagnie attente all’innovazione e alla valorizzazione dei territori.

Il sistema portuale dell’Adriatico meridionale si conferma così come una proposta robusta, capace di coniugare infrastrutture moderne, sviluppo tecnologico e attenzione all’ambiente, in linea con le nuove esigenze del mercato crocieristico globale.