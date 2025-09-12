«Potenziamo il polo universitario», arriva il sì unanime dal Consiglio comunale

TERMOLI. Il Consiglio Comunale di Termoli ha approvato all’unanimità la mozione sul potenziamento e sviluppo del Polo universitario locale, convocata nella seduta dell’11 settembre 2025. Il testo, presentato con spirito di crescita culturale e civile per la città, ha raccolto il parere favorevole unanime di tutti i consiglieri presenti, con 23 voti favorevoli.

Iniziativa a firma di Fratelli d’Italia e presentata in aula dal consigliere Alberto Montano.

Nel corso del dibattito, diversi consiglieri hanno sottolineato l’importanza strategica di ampliare l’offerta formativa universitaria nel territorio termolese. Si è evidenziato come il rafforzamento del Polo possa contrastare l’emigrazione giovanile, offrendo ai giovani termolesi la possibilità di studiare nella propria città senza dover cercare opportunità altrove. Tale ampliamento permetterebbe di accogliere non solo studenti locali ma anche nuovi iscritti, promuovendo così un aumento dell’indotto economico e culturale.

In particolare, sono intervenuti Giuseppe Terone, Manuela Vigilante e Joe Mileti, con la minoranza che ha superato anche una prima istanza di carattere procedurale, non accolta dal centrodestra.

Il sindaco Balice ha ribadito la volontà di lavorare in continuità con l’Università del Molise, ricordando i precedenti incontri e il dialogo costante con il Rettore per incrementare il numero e la qualità delle facoltà offerte a Termoli. Ha inoltre sottolineato la necessità di migliorare preliminarmente le infrastrutture a disposizione per rendere il Polo universitario attrattivo e funzionale, rimarcando l’importanza di un approccio strutturale per supportare efficacemente la crescita accademica.