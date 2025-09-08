Premio Adriatico 2025: Oscar De Lena svela i vincitori

TERMOLI. Gabriella Paduano (saggistica), Ledi Shamku Shkrell (Albania, amicizia tra i Popoli), Michele Carafa (arte), Francesco Jovine (memoria), Rita Frattolillo (narrativa), Matteo Gentile (sociale), Saverio Metere (poesia), Rossella Tilli (teatro e tv), Michele Trombetta (giornalismo), Marco Molino (musica), Francesca De Sanctis (sport), istituto “Marconi-Pilla di Campobasso, con la dirigente Adelaide Villa (scuola), Olsi Lelaj (Albania, saggistica).

Sono loro i vincitori della settima edizione del premio Adriatico-Una mare che unisce, dell’associazione Irdi Destinazionearte. La consegna è prevista il prossimo 5 ottobre, alle 16, nel teatro comunale di Fossacesia “Nino Saraceni”, località che patrocina la manifestazione, presieduta da Massimo Pasqualone e che viene coordinata in Molise e per l’Albania da Oscar De Lena.

Un Premio di caratura internazionale. La madrina dell’evento è la Presidente della Commissione Pari Opportunità delle Marche, Maria Lina Vitturini.

La mission di questo premio è quello di dare un riconoscimento a personalità delle sei regioni italiane che si affacciano sul mare Adriatico e alle nazioni della sponda opposta, Croazia, Albania, Montenegro.

Il principale obiettivo di questo premio è quello di creare una rete nazionale ed internazionale di artisti, scrittori e personaggi che hanno contribuito e contribuiscono ancora, con le loro opere, a diffondere il vero significato dell’arte in tutte le sue sfaccettature nel mondo dello Sport, della Narrativa, del Giornalismo, dell’Arte, della Saggistica, della Poesia, della Musica, del Folklore, del Teatro, dell’Ambiente, della Scuola, dell’Imprenditoria, del Sociale e un premio alla Memoria.

A un gruppo di coordinatori, uno per ogni regione, è stato assegnato il compito di segnalare, ogni anno, i personaggi che nei diversi mondi della cultura hanno dato lustro alla propria regione.