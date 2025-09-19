Prenotare il turno allo sportello postale telefonando

TERMOLI. Nei 27 uffici postali molisani con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni online tramite app o sito di Poste Italiane, è possibile prenotare il turno allo sportello anche con una telefonata al numero 06.4526.4526.

La modalità è stata pensata soprattutto per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali, come le persone più anziane, che così possono pianificare un appuntamento in ufficio postale in modo semplice e secondo le proprie esigenze.

Il servizio è assicurato dall’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane che permette ai clienti di descrivere con poche e semplici parole il motivo della visita, giorno e orario preferiti. L’Intelligenza Artificiale elabora ciascuna richiesta e indica soluzioni compatibili con le esigenze dei clienti, offrendo loro la possibilità di accettare o modificare gli appuntamenti proposti.

Il servizio è disponibile per i 103mila clienti molisani che abbiano certificato il proprio numero telefonico sul sito poste.it o che lo abbiano associato a strumenti di pagamento con l’azienda. Dopo la conferma dell’appuntamento proposto, il servizio riepiloga i dati della prenotazione e invia un promemoria via email e sms. Qualora il cliente abbia già installato l’app Poste Italiane troverà la card dell’appuntamento nella pagina iniziale, dalla quale gestire in autonomia la prenotazione.

Elenco dei 27 uffici postali molisani abilitati alla prenotazione del turno allo sportello tramite prenotazione telefonica:

Agnone (via Verdi), Agnone 1 (piazza IV Novembre), Campobasso 1 (via Mazzini), Campobasso 2 (via D’Amato), Campobasso 3 (via Principe di Piemonte), Campobasso 4 (via Gramsci), Campobasso 5 (via Toscana), Campobasso Centro (via Pietrunto), Campomarino, Cercemaggiore, Colli a Volturno, Frosolone, Guglionesi, Isernia 1 (via Vivaldi), Isernia 2 (corso Garibaldi), Isernia Centro (via XXIV Maggio), Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Riccia (corso Carmine), San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Termoli (via Mario Milano), Termoli 1 (via Madonna delle Grazie), Termoli 2 (via degli Oleandri), Trivento 1 (via Guglielmo Marconi), Venafro e Vinchiaturo.