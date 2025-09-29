X
lunedì 29 Settembre 2025
Presidenti e scrutatori di seggio, al via l’aggiornamento degli albi

  • Redazione
  • Attualità

TERMOLI. Il Comune di Termoli rende noto che è aperto l’aggiornamento dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale e dell’Albo Unico Comunale degli Scrutatori di seggio elettorale.

Tutti gli elettori ed elettrici interessati possono presentare domanda al Sindaco secondo le seguenti modalità:

  • Presidenti di seggio: possono fare richiesta dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025. È necessario essere iscritti all’albo istituito presso la cancelleria della Corte d’Appello.
  • Scrutatori di seggio: possono fare richiesta dal 1° ottobre al 30 novembre 2025. È richiesto almeno il titolo di scuola dell’obbligo.

Le domande devono essere compilate sull’apposito modello in allegato e possono essere inviate:

  • via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it
  • via email ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.termoli.cb.it
  • oppure consegnate a mano presso l’URP del Comune.