Prevenire i problemi in ambito familiare, l’obiettivo dello sportello Aiaf

SAN MARTINO IN PENSILIS. Prevenire e non curare, questo l’obiettivo dello sportello del diritto di famiglia dell’Aiaf, che assieme al comune di San Martino in Pensilis, assisterà gratuitamente e in forma riservata chi ha problemi nell’ambito domestico.

La presentazione dell’iniziativa è avvenuta ieri sera, giovedì 11 settembre, alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di San Martino in Pensilis.

Lo “Sportello di Diritto di Famiglia” è nato dalla convenzione tra l’Aiaf Molise (Associazione Avvocati per la Famiglia e i Minori) e il Comune di San Martino in Pensilis.

Istituito presso il Comune, sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini che desiderano ricevere informazioni e orientamento su tematiche familiari di grande attualità e delicatezza, come le nuove formazioni familiari, le crisi coniugali, l’affidamento dei figli minori e la violenza domestica.

Opereranno al suo interno avvocati esperti in diritto di famiglia, che offriranno consulenze gratuite e riservate, illustrando gli strumenti di risoluzione delle controversie, i percorsi più adeguati da intraprendere e i tempi di accesso ai servizi disponibili. L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza dei diritti riconosciuti dall’ordinamento e delle nuove procedure introdotte dal legislatore, favorendo così scelte informate e responsabili da parte delle persone e delle coppie in difficoltà, in particolare in presenza di minori. Lo sportello si rivolge a chiunque viva situazioni di conflittualità familiare, sia in fase di separazione o divorzio, sia al termine di un’unione di fatto, sia nell’ambito di procedimenti de potestate, offrendo uno spazio di ascolto e orientamento in assoluta riservatezza.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco, Giovanni Di Matteo, l’assessore alle Politiche Sociali Nicola Macro, monsignor Claudio Palumbo, vescovo della Diocesi Termoli-Larino, don Nicola Mattia, Parroco di San Martino in Pensilis, Romeo Trotta, presidente Aiaf Molise e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, e la psicologa e psicoterapeuta Fiorella Masucci, il cui contributo sarà fondamentale per integrare l’approccio giuridico con quello psicologico, offrendo un supporto completo alle famiglie.

A moderare l’incontro Erika Cieri, Responsabile Territoriale Aiaf Molise per il distretto Termoli-Larino.