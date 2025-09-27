«Prevenzione maggiore e fare rete», parla il neo presidente nazionale degli Urologi territoriali Giovanni Lombardi

TERMOLI. Prevenzione, specie giovanile, e fare sinergia e rete sul territorio. Questi i propositi del neopresidente nazionale della Società italiana di Urologia territoriale, Giovanni Pietro Lombardi.

Ha ricevuto il testimone dal dottor Corrado Franzese, in occasione del XV Congresso Nazionale Siut, tenutosi a Bari dal 18 al 20 settembre, dove si è delineato il nuovo assetto dell’associazione e sono state disegnate le sfide future dell’urologia territoriale. La nomina di Lombardi rappresenta un riconoscimento non solo alla sua competenza e alla sua lunga esperienza nel settore, ma anche alla sua capacità di interpretare le esigenze del territorio, promuovendo una sanità più vicina ai cittadini e integrata con le realtà locali.

La Siut, sotto la sua guida, punta a rafforzare il dialogo tra specialisti, medici di medicina generale e pazienti, in un’ottica multidisciplinare e inclusiva. Nel suo primo intervento da presidente, Lombardi ha sottolineato l’importanza di affrontare con coraggio le nuove frontiere dell’urologia, tra cui l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione dei percorsi di cura. «La Siut 3.0 sarà una realtà aperta al confronto, capace di coniugare tradizione e innovazione, sempre con al centro il rapporto umano con il paziente», ha dichiarato.

Stamani, lo abbiamo incontrato per approfondire le linee guida della sua mission.