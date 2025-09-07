Prima schiusa al nido delle tartarughe marine al Lido

CAMPOMARINO. Prima tartarughina nasce nel nido di Campomarino. «Questa notte, al termine del 65esimo giorno dalla deposizione, è stata eseguita una ispezione del nido di Campomarino. Il nido è risultato sano, con uova embrionate in fase di sviluppo – riferisce il Centro Cetacei di Pescara – confermiamo quindi che il nido è ancora in fase di incubazione, nei tempi medi descritti dalla letteratura scientifica e l’unica cosa che possiamo fare è attendere che la natura faccia il suo corso.

Inoltre una emozionante sorpresa ha accolto i nostri volontari, una tartarughina schiusa, che stava cominciando la sua risalita verso l’esterno, e che è stata liberata ai primi chiarori dell’alba. Condividiamo questa emozione con voi, in attesa delle prossime nascite».