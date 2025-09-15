Primo ingresso a scuola, sia un anno proficuo per tutti

TERMOLI. Un clima gradevole, cielo terso e temperatura non così elevata, ha accompagnato stamani gli alunni di ogni ordine e grado alla prima giornata di scuola dell’anno didattico 2025-2026.

Speriamo possa essere il viatico di una stagione formativa densa di soddisfazioni e scevra di criticità per tutti, allievi, docenti, dirigenti, famiglie e personale.

Una mattinata mista di emozione, timori per chi è al debutto, ma anche festa e curiosità di scoprire nuovi ambienti e amici.

La scuola come istituzione deve tornare sempre più al centro perché occorre dare una sterzata a una società che sta scivolando verso deriva che a noi, sinceramente, non piace.

Così, diamo forza a chi potrà forgiare le future generazioni, attraverso percorsi virtuosi. Un messaggio da condividere a 360 gradi.

Stamani, siamo andati con Eliana Ronzullo a documentare l’ingresso nella scuola di via Volturno, tra le più popolose della città, appartenente all’istituto comprensivo “Achille Pace”.

Da ricordare, come da quest’anno scolastico sono solo tre gli istituti comprensivi superstiti a Termoli, dopo la perdita dell’autonomia da parte della Schweitzer, che ha visto i suoi indirizzi accorpati sia alla Bernacchia che all’istituto Pace, mentre alla Brigida sono stati assegnati alcune classi dell’istituto Cuoco.

Rinnoviamo un sincero in bocca al lupo a tutti.