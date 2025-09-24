“Progetto Rispetto”: la forza dell’alleanza contro la violenza di genere

CAMPOBASSO. Fondazione Conad ETS e Polizia di Stato insieme per difendere i diritti delle donne e sensibilizzare le nuove generazioni contro ogni forma di violenza.

Un portale gratuito per le scuole, un docufilm inedito che debutterà a novembre e una presenza al Salone dello Studente: ProgettoRispetto diventa operativo lanciando iniziative concrete per contrastare la violenza di genere, dialogando con le nuove generazioni.

Nato dall’intesa tra Fondazione Conad Ets e Polizia di Stato, Progetto Rispetto non è solo un protocollo, ma un vero e proprio “patto di responsabilità” pensato per combattere la violenza di genere alla radice.

L’obiettivo è trasformare la cultura delle relazioni: dal linguaggio ai comportamenti quotidiani, fino alla capacità di riconoscere e contrastare segnali di abuso e discriminazione.

Il cuore dell’iniziativa è il portale ProgettoRispetto.it, dove scuole, docenti e studenti possono trovare – a titolo completamente gratuito – materiali didattici, guide pratiche, infografiche e attività pensate per affrontare con chiarezza e delicatezza temi complessi come il consenso, l’uguaglianza, il rispetto reciproco e le diverse forme di violenza: fisica, psicologica, sessuale, economica e assistita.

Tutti i materiali sono vidimati e approvati dalla Polizia di Stato, garantendo agli insegnanti il massimo livello di affidabilità.

La scuola come laboratorio di cambiamento

L’obiettivo è che le aule scolastiche, grazie a workshop interattivi, incontri guidati da esperti e attività esperienziali, possano diventare veri e propri ‘laboratori di cambiamento’, spazi di confronto che stimolano la riflessione e incoraggiano i ragazzi a sviluppare competenze relazionali fondate sul rispetto e sulla libertà.

Il progetto coinvolge anche le famiglie, perché rafforzare il dialogo intergenerazionale significa costruire comunità più consapevoli e capaci di prevenire dinamiche di violenza.

Proteggere e prevenire: l’impegno della Polizia di Stato

La Polizia di Stato porta in Progetto Rispetto la sua esperienza e i suoi strumenti: dalle misure preventive del Questore ai dispositivi di pronto intervento, fino alla campagna permanente “Questo non è amore”.

L’intesa con Fondazione Conad ETS nasce dalla comune esigenza di incrementare i livelli di sicurezza delle potenziali vittime e di individuare modalità nuove ed efficaci per diffondere la cultura di genere, raggiungendo giovani e donne nei luoghi di studio, lavoro e svago.

“Il recente protocollo d’intesa sottoscritto tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Fondazione Conad ETS consentirà di realizzare importanti iniziative congiunte per la prevenzione della violenza di genere e alla promozione della cultura del rispetto. Il protocollo avrà come base il “Progetto Rispetto – insieme contro la violenza di genere”, rivolto ai più giovani, agli insegnanti e alle famiglie per un cambiamento culturale, affrontando temi fondamentali come parità di genere, consenso, discriminazioni e riconoscimento delle diversità. Attraverso il portale www.progettorispetto.it verranno messi a disposizione materiali didattici gratuiti, documentari, testimonianze e incontri formativi. Sono previsti workshop interattivi, campagne sui social e il coinvolgimento di esperti qualificati. Il protocollo prevede anche azioni concrete di sostegno alle vittime, reinserimento nel lavoro e strumenti di prevenzione già applicati dalla Polizia di Stato. L’intesa si inserisce nella campagna permanente della Polizia di Stato “…questo NON è AMORE”” ha dichiarato il Dirigente Superiore Dott. Marco Martino, Direttore del Servizio Centrale Anticrimine.

Il docufilm che parla ai ragazzi

Per rafforzare l’impatto educativo, ProgettoRispetto lancia un docufilm di 30 minuti dedicato al tema della violenza di genere, pensato come strumento formativo per le scuole.

Sarà disponibile gratuitamente sul portale progettorispetto.it a partire dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Sensibilizzare al rispetto e all’uguaglianza: l’obiettivo di Fondazione Conad ETS

«Crediamo che la cultura del rispetto e dell’uguaglianza debba essere promossa a partire dai più giovani, nei contesti in cui crescono e si formano come cittadini» ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Segretario Generale e Direttrice di Fondazione Conad ETS.

«Sosteniamo con convinzione Progetto Rispetto, fornendo strumenti concreti a scuole e famiglie per educare al riconoscimento dell’altro, al consenso e alla libertà di espressione».

Luca Signorini, Presidente di Fondazione Conad ETS e di Conad Centro Nord, ha aggiunto: «Rappresenta un passo importante per costruire una società in cui nessuno venga discriminato, un contributo concreto a contrastare stereotipi e cultura patriarcale. Un’iniziativa in linea con quelle promosse da Cooperative e Soci Conad per il benessere delle comunità».

La rete capillare di negozi Conad farà da cassa di risonanza mediatica, comunicando l’iniziativa anche attraverso social e materiale in-store.

Al fianco di Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS, Campus sarà partner divulgatore di Progetto Rispetto, valorizzando i contenuti del progetto attraverso attività editoriali e di comunicazione, garantendo visibilità e sensibilizzazione.

Fondazione Conad Ets e Polizia di Stato credono che solo unendo competenze, risorse e visione si possa contribuire a costruire una società più giusta, inclusiva e libera dalla violenza di genere.

Tutte le informazioni e i materiali sono disponibili su ProgettoRispetto.it. Le scuole possono già aderire compilando il modulo dedicato.