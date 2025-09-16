Project del Tunnel, De Francesco chiede al Tar di annullare gli atti della revoca

TERMOLI. Il contenzioso sul discusso progetto del Tunnel torna sotto i riflettori. La ditta De Francesco Costruzioni ha depositato un secondo ricorso per motivi aggiunti al Tar Molise, contestando la revoca degli atti che avevano sancito l’aggiudicazione del project financing per la realizzazione dell’infrastruttura. Il procedimento, già pendente con il numero 173/2025, si arricchisce così di ulteriori elementi di scontro tra l’impresa e l’amministrazione comunale.

La Giunta Balice, riunitasi il 12 settembre, ha deliberato all’unanimità di costituirsi nuovamente in giudizio per difendere gli interessi dell’ente. Al centro della disputa, la Delibera n. 161 del 9 luglio scorso, con cui il Comune ha revocato la precedente determinazione del 2015 che dichiarava il progetto di pubblico interesse, e la successiva determina dirigenziale dell’8 agosto che ha annullato l’aggiudicazione definitiva.

La De Francesco contesta la legittimità di queste revoche, sostenendo che siano state adottate in violazione delle norme sui contratti pubblici e chiede non solo l’annullamento degli atti, ma anche il risarcimento dei danni subiti o, in subordine, un indennizzo economico.

Il primo ricorso integrativo era stato notificato il 14 luglio, il secondo l’8 settembre, segno di una strategia giuridica che punta a smontare pezzo per pezzo le decisioni dell’amministrazione. Il Comune, già costituito nel giudizio principale, conferma la linea difensiva e ribadisce la volontà di tutelare le proprie scelte urbanistiche e finanziarie