Protesi d’anca bilaterale simultanea: intervento innovativo al Cardarelli

CAMPOBASSO. Un nuovo intervento di protesi d’anca bilaterale simultanea è stato eseguito presso Ortopedia e Traumatologia del Cardarelli di Campobasso.

L’operazione, condotta dall’équipe medica guidata dal dottor Giuseppe Melucci, ha coinvolto la signora Maria Pia, di 58 anni. La paziente, dopo poche ore, è stata verticalizzata e ha mosso con soddisfazione i primi passi.

Fino a poco tempo fa, interventi di questa complessità venivano eseguiti in due tempi separati, con un lungo periodo di recupero tra una procedura e l’altra. L’adozione di un approccio simultaneo rappresenta un cambiamento significativo, poiché consente di risolvere il problema in una sola sessione chirurgica.

Questo non solo riduce i tempi di degenza e i rischi legati a due anestesie, ma accelera anche il percorso riabilitativo, permettendo al paziente di iniziare la fisioterapia per entrambe le anche nello stesso momento.

L’intervento è stato eseguito su un paziente affetto da coxartrosi bilaterale severa, una condizione che causa dolore cronico e compromette la capacità di camminare.

La tecnica utilizzata, combinata con un’attenta gestione post-operatoria, ha permesso di affrontare il problema in modo completo, offrendo alla 57enne la possibilità di riacquistare una qualità di vita significativamente migliore.