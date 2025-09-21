“Quando la memoria svanisce, resta l’amore”

GUGLIONESI. L’Alzheimer è una presenza che ti toglie tutto poco a poco. Porta via i ricordi, i nomi, le abitudini, ma soprattutto porta via la persona che ami, pur lasciandola lì davanti a te.

È come dire addio mille volte senza che l’addio arrivi mai.

Chi ne soffre si perde, ma anche chi sta intorno si consuma. È un dolore che non ha rumore, che non lascia spazio al respiro. Ti svegli ogni giorno sapendo che dovrai ricominciare da capo: spiegare, rassicurare, accogliere la paura che diventa smarrimento.

Eppure, in mezzo a questo vuoto, ci sono piccoli istanti che ti spezzano e insieme ti tengono in vita. Una bambola stretta al petto, come fosse un figlio. Uno sguardo che per un attimo ti riconosce. Una carezza che nasce dal bisogno di sentirsi ancora al sicuro. Sono momenti che ti ricordano che la malattia può cancellare la memoria, ma non l’amore.

La verità più dura è che i ruoli si ribaltano. Ti ritrovi a fare da genitore a chi ti ha messo al mondo.

Diventi tu la mamma della tua mamma. O il papà del tuo papà.

Alberta Zulli