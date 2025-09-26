“Quartiere Pulito”: domani l’appuntamento è in centro

TERMOLI. Domani, sabato 27 settembre, il centro di Termoli e piazza Sant’Antonio ospiteranno il quarto appuntamento con l’iniziativa “Quartiere Pulito”, dedicata alla pulizia urbana e al decoro della città.

Dalle ore 9 alle 11, gli operatori si concentreranno sulla rimozione dei rifiuti abbandonati, il ritiro di ingombranti e RAEE e lo spazzamento di strade e marciapiedi.

L’iniziativa rientra nel calendario promosso dal Comune di Termoli in collaborazione con Rieco Sud Scarl, con l’obiettivo di mantenere la città pulita e di coinvolgere i cittadini nella cura del proprio territorio.

Per agevolare le operazioni, sono stati predisposti diversi punti di raccolta per il conferimento di rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche. I residenti sono invitati a collaborare, portando direttamente i rifiuti ai punti di raccolta e a lasciare liberi i parcheggi per facilitare le attività di pulizia.

L’iniziativa punta a valorizzare l’ambiente urbano, sensibilizzare la comunità sul corretto smaltimento dei rifiuti e promuovere una città più vivibile e ordinata.