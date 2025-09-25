Rafforzamento rete servizi sanitari: nasce la Card Molise

CAMPOBASSO. Presentazione ufficiale della Card Molise (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto), recentemente ricostituita in ASReM con un nuovo direttivo, dopo oltre otto anni di inattività. L’appuntamento a Campobasso, all’Assessorato al Turismo e alla Cultura di via Milano , per testimoniare l’attenzione rivolta all’integrazione tra ospedale e territorio e al rafforzamento della rete dei servizi sanitari locali.

Dopo i saluti istituzionali, i contributi dei ‘vertici’ delle Card Abruzzo, Puglia e Calabria e del Responsabile dell’area scietifica, che hanno condiviso esperienze e buone pratiche nella riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali, offrendo spunti utili per il rilancio della sanità di prossimità. “La ripartenza della Card Molise – ha sottolineato il Presidente dell’Organismo in Molise, già Direttrice del Distretto Sanitario di Campobasso, Tiziana Scellini – rappresenti un segnale significativo di rinnovata attenzione verso i bisogni dei cittadini, in un momento storico in cui la sanità territoriale è chiamata ad affrontare nuove sfide organizzative e assistenziali”.Un momento di confronto istituzionale e professionale, ma anche l’avvio di un percorso concreto di collaborazione e innovazione nel sistema sanitario molisano, con l’obiettivo di garantire una presa in carico più equa, vicina e integrata dei pazienti. La Card Molise, con il suo nuovo direttivo, si candida così a essere protagonista di un dialogo costante con le istituzioni, i professionisti e i cittadini, contribuendo a valorizzare il ruolo strategico dei distretti sanitari e a promuovere modelli di cura sempre più centrati sulla persona.