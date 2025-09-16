Responsible, Gravina (M5S): «La nostra mozione va discussa il prima possibile»

CAMPOBASSO. «Oggi in Consiglio regionale – spiega il consigliere del MoVimento 5 Stelle Roberto Gravina – ho chiesto nuovamente che la mozione che porta la mia prima firma, sottoscritta da tutti i consiglieri del Movimento e del Partito Democratico, venga calendarizzata senza ulteriori rinvii. Non è un atto qualunque: è lo strumento con cui il Consiglio può finalmente affrontare in maniera completa e trasparente la vicenda Responsible,».

Gravina ha sottolineato come il testo della mozione, depositata il 30 agosto scorso, ricostruisca con puntualità la sequenza degli eventi e chieda risposte precise alla Giunta: «Dai rapporti di debito e credito con la struttura, alla reale solidità finanziaria del Responsible, dagli esiti dei procedimenti giudiziari alla continuità dei reparti di cardiochirurgia e radioterapia. Non si tratta di dettagli tecnici, ma di questioni che riguardano direttamente il diritto alla salute dei cittadini e il futuro di centinaia di lavoratori».

Durante la seduta, il centrodestra ha presentato una mozione circoscritta esclusivamente alla vicenda degli ex lavoratori del servizio mensa del Responsible Hospital. «Ho espresso voto favorevole – precisa Gravina – perché in questo momento ogni azione che sostiene i lavoratori e che serve a tutelare i loro diritti merita appoggio. Ma non basta. Limitarsi a quel punto significa continuare a guardare solo a una parte del problema, quando invece è necessario affrontare il quadro nella sua interezza. La nostra mozione fa questo: mette insieme le tessere di un puzzle complesso e chiede alla Giunta di assumersi responsabilità concrete».