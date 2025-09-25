Responsible, Opi: «Gli stipendi non sono una concessione ma un diritto»

CAMPOBASSO. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso–Isernia interviene sulla situazione dei dipendenti del Responsible Research Hospital, richiamando l’attenzione sulle difficoltà economiche e sulle criticità legate al pagamento degli stipendi del personale sanitario.

«L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso–Isernia esprime preoccupazione per la situazione che stanno vivendo i dipendenti e il personale sanitario del Responsible Research Hospital, ancora privi delle mensilità dovute nonostante le continue rassicurazioni pubbliche.

La vicenda si trascina ormai da mesi: gli stipendi di luglio sono stati corrisposti in due rate, mentre quelli di agosto risultano pagati solo per un acconto. Un quadro inaccettabile che sta mettendo a dura prova la stabilità economica dei lavoratori e che rischia di minare la fiducia stessa nel sistema sanitario regionale.

È inconcepibile che i professionisti vengano trattati come variabili negoziabili, con retribuzioni usate come leva di pressione in questioni che nulla dovrebbero avere a che fare con il salario di chi ha già svolto il proprio lavoro.

Gli stipendi non sono una concessione, ma un diritto: ogni ritardo, ogni rinvio e ogni silenzio istituzionale rappresentano un’offesa alla dignità dei professionisti e alle famiglie che li sostengono.

Gli infermieri, ancora una volta, hanno dimostrato senso di responsabilità, continuando a garantire turni, cure e assistenza senza lasciare indietro nessuno. Ma la dedizione non può trasformarsi in rassegnazione: dietro ogni divisa ci sono persone che meritano rispetto, non promesse vuote.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di CB-IS chiede alle istituzioni e alla direzione aziendale di intervenire, con chiarezza e trasparenza, per restituire dignità ai professionisti e garanzie di cure ai cittadini».