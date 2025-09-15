«Responsible Spa non è in vendita», precisazione lapidaria

CAMPOBASSO. Coda estiva particolarmente effervescente, per le notizie che riguardano il Responsible Spa.

«Responsible S.p.A. precisa con la massima chiarezza che non è in atto alcuna trattativa di vendita né vi è alcuna intenzione di alienare l’azienda. Tali indiscrezioni, prive di qualunque fondamento, rischiano di generare confusione e di ledere

l’immagine e la reputazione della Società. Responsible S.p.A. respinge pertanto con fermezza ogni ipotesi di cessione e conferma la propria volontà di proseguire con determinazione i progetti in corso, a beneficio del territorio.

La Società diffida formalmente chiunque dal diffondere notizie non veritiere, allarmistiche o non preventivamente autorizzate, riservandosi di tutelare in ogni sede il proprio buon nome e gli interessi aziendali. Responsible S.p.A. ribadisce che ogni voce diversa dalle presenti dichiarazioni non rappresenta in alcun modo la posizione ufficiale della Società».