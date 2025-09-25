Riapertura Biblioteca comunale: il fronte comune del Pd e Guglionesi Progressista

GUGLIONESI. Il Circolo del Pd di Guglionesi e Guglionesi Progressista hanno deciso di unire le forze per un obiettivo comune: riaprire la Biblioteca Comunale e restituire alla comunità uno spazio fondamentale per la cultura e l’inclusione sociale.

La Biblioteca comunale, chiusa nel 2023 per lavori di messa a norma, è rimasta inutilizzata insieme ad altri locali della villa comunale “Castellara”, che ospitavano la scuola di musica, il corso di merletto a tombolo e il Museo della Memoria. Questi spazi hanno rappresentato negli anni un patrimonio culturale e sociale per la comunità, con mostre, iniziative artistiche e laboratori che hanno coinvolto cittadini di tutte le età.

“Crediamo fermamente che la biblioteca non sia solo un luogo per i libri, ma il vero cuore pulsante della nostra comunità, un punto di riferimento per studenti, anziani e tutti i cittadini”, dichiarano i rappresentanti del PD e di Guglionesi Progressista.

Per questo motivo, i due gruppi hanno presentato un’interpellanza formale all’amministrazione comunale, chiedendo risposte concrete e un piano dettagliato per la riapertura della biblioteca e il rilancio degli altri locali culturali rimasti chiusi.

“Vogliamo risposte chiare e un progetto concreto per restituire questi spazi alla nostra gente”, sottolineano i promotori dell’iniziativa, confermando l’impegno a continuare a lavorare fianco a fianco per il bene di Guglionesi.