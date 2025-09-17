Riparata la Santa Lucia, garantita la corsa pomeridiana

TERMOLI. Riparazioni ancora fulminee da parte della Nlg, che ha ripristinato l’operatività della motonave Santa Lucia già nel pomeriggio di oggi, con la visita ispettiva dell’ente di classifica, che ha dato il via libera per la corsa pomeridiana, partita intorno alle 16.30, per collegare il porto di Termoli e le Isole Tremiti.

Secondo guasto nel giro di due giorni, e terzo in un paio di settimane per il traghetto destinato a garantire la continuità del trasporto marittimo con le diomedee. Stamani, i passeggeri in procinto di rientrare a Termoli con la corsa di ritorno hanno dovuto attendere di salire sulla Capri Jet, sempre della compagnia “Navigazione libera del Golfo”, tutti frangenti seguiti da vicino dai militari della Capitaneria di Porto di Termoli.