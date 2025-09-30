«Riparte un settore strategico per la città», il messaggio del sindaco alla ripresa della pesca

TERMOLI. Dal sindaco di Termoli, Nico Balice, un messaggio in occasione del ritorno in mare dei pescherecci.

«Il ritorno in mare dei pescherecci segna per Termoli e per tutta la marineria un momento significativo. Il fermo biologico rappresenta un sacrificio necessario per garantire la sostenibilità del nostro mare e la tutela delle risorse ittiche, ma comporta anche settimane di attesa e di fermo lavorativo che incidono sulla vita delle famiglie dei nostri pescatori.

Oggi, con la ripresa delle uscite in mare, riparte una tradizione che non è solo economica ma anche culturale e identitaria per la nostra città. La pesca è da sempre cuore pulsante di Termoli, simbolo del legame profondo tra la nostra comunità e l’Adriatico.

A tutti coloro che operano nella filiera ittica auguro di affrontare questa nuova stagione con fiducia, forza e speranza, certi che il loro lavoro continuerà a essere presidio di valori autentici, di dignità e di fatica quotidiana. Da parte dell’amministrazione comunale non mancherà mai il sostegno e l’impegno a difesa di questo settore strategico.

Buon vento a tutti».