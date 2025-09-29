Ritardi nei pagamenti al Responsible: la solidarietà dell’ordine dei tecnici sanitari

CAMPOBASSO. L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Campobasso-Isernia (TSRM-PSTRP CB-IS) ha espresso oggi la propria vicinanza a tutti i professionisti del Responsible Research Hospital, che continuano a lavorare nonostante una situazione economica critica.

Negli ultimi mesi, gli stipendi di luglio sono stati corrisposti in due tranche, quelli di agosto solo parzialmente, mentre le mensilità di settembre non sono state ancora pagate. Inoltre, nessun dipendente ha ricevuto i rimborsi IRPEF derivanti dalla dichiarazione dei redditi. L’incertezza sui prossimi pagamenti resta alta.

Nonostante il quadro allarmante, i professionisti sanitari continuano a garantire turni, servizi e assistenza a tutti i cittadini, dimostrando grande senso di responsabilità e dedizione. L’Ordine ha definito “vergognoso” il fatto che i lavoratori vengano ignorati e strumentalizzati, sottolineando che le retribuzioni sono un diritto sacrosanto.

L’Ordine TSRM-PSTRP di CB-IS ha quindi chiesto un intervento immediato da parte delle istituzioni e della direzione dell’ospedale a tutela dei professionisti che assicurano la salute pubblica.