Roghi notturni tra Nuova Cliternia e Ramitelli: «L’aria è irrespirabile», i residenti chiedono aiuto

CAMPOMARINO. Notti di fumo acre e silenzio complice tra i campi di Nuova Cliternia e Ramitelli. Da giorni, diversi residenti segnalano roghi notturni di residui agricoli – spesso con presenza di plastica – che avvelenano l’aria e mettono a rischio la salute pubblica. Le combustioni avvengono in modo subdolo, senza fiamma visibile, rendendo difficile individuare i responsabili.

«Bruciore agli occhi, difficoltà respiratorie, bambini che non riescono a dormire: è diventata una questione di sicurezza quotidiana», denuncia L. C, una delle cittadine esasperate. E non è sola: altri abitanti confermano episodi simili dietro le proprie abitazioni, in un clima di crescente preoccupazione.

La pratica, oltre a essere vietata dalle normative ambientali, rappresenta un grave pericolo per la salute e l’ambiente. I residenti chiedono che venga fatta luce su questi episodi e che le autorità competenti – Comune, Asrem, Arpam, forze dell’ordine – intervengano con controlli mirati e sanzioni.

«Non vogliamo caccia alle streghe, ma rispetto per chi vive qui», aggiunge la cittadina. «Chiediamo visibilità pubblica, perché il silenzio non può più essere una risposta».

L’appello è ora nelle mani di chi può fare la differenza. Intanto, la comunità resta vigile, pronta a documentare e segnalare ogni nuovo episodio.