Sanità, il Molise modello Pnrr: cantieri aperti e tempi ridotti

MOLISE. Il Pnrr ha stanziato ingenti risorse per la sanità italiana, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa e rafforzare l’assistenza territoriale. Tra le opere più importanti ci sono le case di comunità, strutture sociosanitarie per pazienti cronici o in riabilitazione, e gli ospedali di comunità, per alleggerire il carico dei pronto soccorso.

Come documentato dal servizio di Settegiorni Parlamento, però, non tutte le regioni riescono a rispettare i tempi. A nove mesi dalla scadenza dei finanziamenti, solo il 34,4% delle opere approvate risulta completato, e meno di un terzo dei fondi Pnrr – circa 6 miliardi – è stato effettivamente speso.

Secondo la trasmissione, Campania e Abruzzo arrancano: la Campania non ha speso nulla per le case di comunità e solo il 2% dei fondi per gli ospedali di comunità; l’Abruzzo, analogamente, ha speso zero euro per i poliambulatori e appena il 18% per gli ospedali di comunità. A Pescara, dove erano previsti 3,5 milioni di euro per una nuova casa di comunità, il cantiere non è mai partito, e il terreno resta occupato da un parco.

In controtendenza c’è il Molise, citato dalla trasmissione come esempio di efficienza. L’ospedale di Larino, da vecchio presidio in difficoltà, è stato trasformato in casa e ospedale di comunità. Qui i cittadini possono prenotare visite ed esami con tempi rapidissimi: “L’essenziale è che la prenotazione l’abbiamo fatta dieci giorni fa e ce l’hanno dato subito. Ho fatto le analisi l’altro ieri e già le ho ritirate stamattina”, racconta una cittadina intervistata dalla troupe. Un’altra conferma: “Ieri il medico di famiglia mi ha prescritto dei raggi, oggi li ho già fatti”.

Il successo molisano si basa su cooperazione tra medici di base e ospedale, digitalizzazione dei servizi, visite a distanza e nuovi macchinari. I medici di famiglia che si trasferiscono all’interno della struttura garantiscono continuità assistenziale e riducono la pressione sul personale ospedaliero. “Oggi riusciamo a curare i pazienti secondo le loro necessità e garantire certezze e sicurezza delle cure”, conferma un operatore sanitario.

Il servizio di Settegiorni Parlamento mostra come, a fronte di cittadini esasperati in altre regioni, il Molise abbia saputo tradurre i fondi Pnrr in risultati concreti, riducendo le liste d’attesa e migliorando l’efficienza del sistema sanitario. Un modello che potrebbe essere replicato altrove, dimostrando che investimenti mirati e buona organizzazione producono benefici reali per i cittadini.