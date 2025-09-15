Sciopero dei precari della giustizia: la Ges Molise esprime solidarietà e chiede stabilizzazione



CAMPOBASSO. Alla vigilia dello sciopero nazionale proclamato per il 16 settembre 2025 dai sindacati del settore giustizia, la Ges Molise – sezione distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati – ha espresso piena solidarietà ai lavoratori precari dell’Ufficio per il Processo, sostenendo con forza la loro richiesta di stabilizzazione.

In una nota ufficiale, la Ges Molise ha riconosciuto il ruolo cruciale svolto da questi professionisti nel miglioramento dell’efficienza degli uffici giudiziari, sottolineando come il loro contributo abbia permesso una significativa riduzione dell’arretrato ultratriennale. “Serietà, competenza ed entusiasmo” sono le qualità che, secondo l’associazione, hanno reso l’Ufficio per il Processo una realtà virtuosa e indispensabile.

Il rischio, secondo la Ges, è che senza soluzioni strutturali e immediate si vanifichino i risultati ottenuti negli ultimi tre anni. Da qui l’appello alle istituzioni affinché si garantisca continuità e dignità lavorativa a una risorsa umana che non può essere dispersa.

La presa di posizione della Ges Molise si inserisce in un più ampio movimento di sostegno da parte delle sezioni territoriali dell’Anm, che chiedono interventi urgenti per tutelare non solo i lavoratori coinvolti, ma anche il diritto dei cittadini a una giustizia celere ed efficace.