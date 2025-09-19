Scuole in Molise: sicurezza in crescita ma restano criticità

MOLISE. Il Molise si conferma una delle regioni più virtuose in Italia per la sicurezza sismica delle scuole, con il 36% degli edifici progettati secondo le normative antisismiche, posizionandosi al terzo posto nazionale secondo il XXIII Rapporto dell’Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola di Cittadinanzattiva. La regione è inoltre prima in Italia per la percentuale di scuole sottoposte a miglioramento sismico, con quasi il 10% degli edifici interessati da lavori di rinforzo.

Nonostante questi progressi, restano criticità importanti. Solo l’11% delle scuole ha subito interventi completi di adeguamento sismico, mentre impianti di condizionamento e riscaldamento adeguati sono ancora limitati. Alcuni edifici presentano inoltre la presenza di amianto, un problema ancora irrisolto che riguarda studenti e personale scolastico.

Per affrontare queste criticità, Cittadinanzattiva chiede uno stanziamento di 3 miliardi di euro in tre anni nella prossima Legge di Bilancio, da destinare a interventi strutturali e ordinari per rendere le scuole più sicure e vivibili, dotandole anche di impianti di condizionamento e di spazi funzionali come palestre e mense.

“Il Molise dimostra che è possibile migliorare la sicurezza delle scuole, ma servono risorse e programmazione continua per garantire edifici adeguati agli studenti e al personale”, sottolinea Adriana Bizzarri, responsabile scuola di Cittadinanzattiva.