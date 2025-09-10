Sede di rappresentanza a Bruxelles, nuovo tentativo di vendita per la Regione Molise

MOLISE. La Regione Molise torna a tentare la vendita della sua sede di rappresentanza a Bruxelles. Dopo il nulla di fatto dello scorso anno, è stato pubblicato un nuovo avviso esplorativo per la cessione dell’immobile situato in Rue de Toulouse, a pochi passi dalle principali istituzioni europee.

Il prezzo richiesto è stato ribassato a 1,35 milioni di euro, rispetto agli 1,6 milioni dell’avviso del 2023, una mossa necessaria dopo che alla precedente manifestazione d’interesse non erano seguite offerte concrete. Allora, infatti, era stata avanzata solo una richiesta iniziale, poi sfumata senza conferma.

L’edificio è una palazzina di cinque piani con una superficie lorda di 753 metri quadrati, acquistata nel giugno 2005 per 1,6 milioni di euro, in un periodo in cui la Regione puntava a rafforzare la propria “proiezione europea”. Dopo un’inaugurazione in pompa magna, la sede ha funzionato a pieno regime solo per pochi anni, entrando poi in un lento declino.

Negli ultimi tempi, la struttura è stata completamente abbandonata, vittima di atti vandalici e di occupazioni da parte di senza fissa dimora, fattori che ne hanno ridotto l’attrattiva sul mercato nonostante la posizione strategica.

Il nuovo avviso di vendita rappresenta anche la riapertura di una pagina considerata da molti una ferita aperta nella gestione del patrimonio pubblico. Vent’anni dopo l’investimento iniziale, l’operazione appare oggi economicamente e politicamente poco riuscita. La Giunta regionale, guidata da Palazzo Vitale, spera però che il prezzo più competitivo possa finalmente portare alla vendita, evitando ulteriori costi di manutenzione, vigilanza e degrado.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2025.