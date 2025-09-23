Sempre meno barriere, scivolo per disabili a Difesa Grande

TERMOLI. Due direttrici diverse nell’amministrazione del territorio, l’attesa è per le grandi opere, tra cui completamento della posta ciclabile, delocalizzazione del depuratore e soprattutto la riqualificazione del centro storico, con la realizzazione degli agognati parcheggi. Ma ci sono situazioni diffuse, su cui si interviene.

In fase di realizzazione uno scivolo disabili di collegamento tra la piazza Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande e il parcheggio laterale adiacente alla piazzetta più piccola a scacchi. Una richiesta dei residenti avanzata da tanti anni e finalmente accolta e soddisfatta dall’attuale amministrazione. «Un gesto di attenzione per i disabili e gli anziani del quartiere», il commento dell’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Miele.

Un ambito, quello degli anziani, che spera presto di riunirsi nuovamente in un centro sociale del quartiere, per cui è stato bandito in precedenza un nuovo avviso pubblico.